Alonzo : “Le message que Mbappé envoie, je le trouve inquiétant et décevant”

Malgré le beau succès face au Montpellier Hérault (5-0), la réaction de Kylian Mbappé au moment de sa sortie est au centre des débats depuis deux jours, comme l’a regretté Thomas Tuchel en conférence de presse. Alors que certains de ses coéquipiers mettent en avant son côté compétiteur, les observateurs de football trouvent préjudiciable l’attitude dégagée par l’attaquant français. Dans “l’Equipe du Soir“, sur la chaîne L’Equipe, l’ancien Parisien – Jérôme Alonzo – trouve que le message envoyé par le joueur est décevant.

“Je ne comprends pas comment il peut faire preuve d’aussi peu de considération pour son équipe, son coach, son club et au-delà de tout pour le joueur qu’il remplace (Mauro Icardi, ndlr). Je ne comprends pas comment lui, qui est attaché à l’image, ne puisse pas se rendre compte que c’est catastrophique pour lui. Et ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’à un moment ou à un autre, le groupe risque de lui faire payer, Mbappé ou pas Mbappé (…) C’est le message qu’il envoie que je trouve inquiétant et décevant.”