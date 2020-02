Alou Diarra : “Les joueurs du PSG ont l’habitude de ce type d’ambiance et de rencontre”

Dans un peu plus de 24 heures, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel vont affronter le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park dans le cadre des huitièmes de finale de la C1 (21h00). Un stade connu pour son ambiance et son fameux “Mur Jaune”.

Interrogé par le quotidien Le Parisien, l’ancien international français Alou Diarra est revenu sur son expérience dans cette enceinte et estime que l’atmosphère ne devrait pas perturber les Rouge & Bleu.

“Le PSG a des joueurs de classe mondiale et d’expérience. Je pense qu’ils ont l’habitude de ce type d’ambiance et de rencontre. Pour une équipe de ce standing, ça va être une bonne ambiance. Je ne pense pas que ce soit un critère qui puisse jouer et les déstabiliser au moment d’être sur la pelouse. Par contre si une équipe qui découvre l’Europe débute par un match dans ce stade, oui, ça peut être très impressionnant.”