Amiens / PSG : les compositions officielles

À trois jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Dortmund, Thomas Tuchel a décidé de laisser plusieurs joueurs au repos (Mbappé, Sarabia, Meunier, Neymar, Kurzawa) en plus des joueurs blessés (Dagba, Diallo, Kimpembe) pour ce match de la 25e journée contre Amiens. Côté Picard, Thomas Monconduit, Bakaye Dibassy (suspendus), Samuel Ghoddos (cuisse) et Mathieu Bodmer (mollet) sont absents. Les deux coachs ont dévoilé leurs compositions. Thomas Tuchel a décidé de laisser Marquinhos et Juan Bernat sur le banc, Mitchel Bakker enchaîne sa deuxième titularisation en trois jours. Avec l’absence de Meunier, c’est Ander Herrera qui débute en tant que latéral droit. Enfin un duo d’attaque inédit, Icardi-Cavani.

Amiens SC / PSG

25e journée de Ligue 1 – Samedi 15 février 2020 à 17 heures 30 au Stade de la Licorne (Amiens) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Ben El Hadj – VAR : Letexier et Brisard .