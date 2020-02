Amiens / PSG : les notes des Parisiens

Le PSG a offert deux visages lors son prolifique match nul contre Amiens (4-4). Avec un onze remanié, le PSG réalise une très mauvaise première mi-temps, indigne de son statut. Les Parisiens encaissent même trois buts en première mi-temps ! il fallait remonter à 2012 et un match à Lyon (4-4 au final). Après avoir joué 65 minutes à Dijon (1 but), Thiago Silva a semblé en difficulté ce soir. Ander Herrera, à un poste inhabituel d’arrière droit, aussi, même s’il permet au PSG de se relancer avec un but à la 45e (1-3). Les entrées en jeu de Marco Verratti, Marquinhos et Juan Bernat ont apporté, avec un changement de système passant du 4-4-2 au 3-5-2. Marco Verratti a brillé au milieu de terrain, Juan Bernat est décisif sur le quatrième but parisien de Mauro Icardi. Malgré de nombreuses absences, Thomas Tuchel va avoir du travail à trois jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions à Dortmund.

Les notes de Canal Supporters :

Navas 3

Herrera 3

Kouassi 7

Thiago Silva 2,5

Bakker 2

Draxler 3

Paredes 3

Gueye 3

Di Maria 3

Cavani 2,5

Icardi 4

Verratti 6,5

Marquinhos 5