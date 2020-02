Amiens / PSG : quel onze pour Tuchel à trois jours de Dortmund

Ce samedi après-midi (17h30, Canal +), le PSG se déplace à Amiens dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel doit se passer de plusieurs joueurs cadres, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Thomas Meunier et Neymar laissés au repos, ou bien encore Presnel Kimpembe (blessé). Pour cette rencontre face aux Picards, le coach allemand devrait faire une large revue d’effectif mais également redonner du temps de jeu aux joueurs blessés depuis plusieurs semaines comme Marquinhos ou Juan Bernat.

Pour l’Equipe et le Parisien, Sergio Rico gardera les cages, devant lui une défense à quatre composée d’Ander Herrera à droite, Tanguy Kouassi et Thiago Silva en défense centrale et Juan Bernat à gauche, pour le quotidien sportif. Pour le quotidien régional, c’est Kehrer qui sera titulaire au côté de Thiago Silva. En ce qui concerne le milieu, les deux quotidiens sont d’accord pour dire qu’Angel Di maria sera titulaire sur le côté droit mais les trois autres places varies. Pour l’Equipe, Verratti et Gueye formeront le milieu à deux alors que Draxler jouera à gauche. Pour le Parisien, c’est Marquinhos qui épaulera l’Italien, et Choupo-Moting prendra place sur le côté gauche. Le duo d’attaque varie aussi. Pour le Parisien, il sera formé de Mauro Icardi et Cavani (ou Draxler). De son côté, l’Equipe voit un duo d’attaque Icardi-Choupo-Moting.

Les compositions probables selon le Parisien et l’Equipe

Le XI probable du PSG : Rico- Herrera, Kouassi, Thiago Silva (c), Bernat-Di Maria, Marquinhos, Verratti, Draxler-Icardi, Choupo-Moting

Remplaçants : Navas, Bakker, Gueye, Kehrer, Aouchiche, Paredes, Cavani

Le XI probable d’Amiens : Gurtner (c)-Calabresi, Opoku, Chedjou, Jallet- Zungu, Gnahoré-Otero, Kakuta, Diabaté-Guirassy

Remplaçants : Dryer, Aleesami, Blin, Cornette, Mbenza, Mendoza, Konaté