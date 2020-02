Anciens – Motta de passage à l’Academy PSG de Doha

En fin de saison dernière, Thiago Motta quittait la tête des U19 du Paris Saint-Germain pour relever une expérience sur un banc professionnel. L’Italien avait alors pris les rênes du Genoa d’octobre à décembre 2019 mais n’avait pas réussi à redresser la barre et avait donc été remercié par le Grifone.

Son agent historique, Alessandro Canovi, a donné des nouvelles de son client ce jeudi. En effet, dans un vidéo postée sur son compte Twitter, on y voit Thiago Motta en visite dans l’une des Academy PSG et plus particulièrement à celle de Doha au Qatar. Une façon de renouer les liens avec le club de la capitale ? Affaire à suivre…