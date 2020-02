Anciens – Olivier Létang quitte la présidence du Stade Rennais

Ancien directeur sportif du PSG de 2012 à 2017, Olivier Létang était devenu par la suite président du Stade Rennais en novembre 2017. Mais aujourd’hui, le club breton vient d’annoncer, à la surprise générale, que l’homme de 47 ans quittait la présidence de l’actuel troisième de Ligue 1. L’ancien dirigeant parisien s’est exprimé sur ce départ dans le communiqué du club. “Nous avons vécu 27 mois inédits et intenses au cours desquels le Stade Rennais a battu de nombreux records sur et en dehors du terrain. Le Stade Rennais ne s’est jamais aussi bien porté sportivement et économiquement (…) Au-delà d’avoir gagné le plus beau trophée du football français (Coupe de France, ndlr), je n’oublierai jamais ces moments de joie partagés et cette formidable aventure humaine avec les joueurs (…) Je vous quitte évidemment à contrecœur mais je ne vous oublierai pas”