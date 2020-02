Antonio Mateu Lahoz arbitre de Dortmund / PSG

J-2 avant le match tant attendu entre le Borussia Dortmund et le PSG. Et aujourd’hui, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Une rencontre qui sera dirigée par l’Espagnol Antonio Mateu Lahoz. Il sera assisté par Pau Cebrián Devís et Roberto del Palomar. José Luis Munuera Montero sera le quatrième arbitre. Enfin, Alejandro Hernández et Ricardo de Burgos officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Dans le passé, Antonio Mateu Lahoz avait déjà arbitré le club de la capitale en septembre 2017 lors de la large victoire face au Bayern Munich (3-0) au Parc des Princes. Depuis le début de la phase de groupe de Champions League, l’arbitre de 42 ans a distribué 14 cartons jaunes et 1 carton rouge en 3 matches.