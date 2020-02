Aouchiche : “On est déjà focalisé sur les quarts de finale de la Coupe Gambardella”

Samedi dernier, les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella offraient un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Une rencontre remportée assez aisément par le PSG (5-1) grâce notamment à des belles prestations de Kays Ruiz-Atil et Adil Aouchiche. Souvent appelé avec le groupe professionnel, le jeune milieu offensif de 17 ans (dont le contrat aspirant arrive à échéance en juin prochain) attend avec impatience le prochain tour de la Coupe Gambardella, comme il l’a précisé dans le JT du PSG. “C’était très important (de se qualifier). En plus, on savait que c’était un match très attendu contre une belle équipe. On l’a fait ensemble, c’est une superbe victoire et on est déjà focalisé sur les quarts de finale.”

Les Titis connaîtront leur adversaire pour le prochain tour ce mercredi. Les rencontres auront lieu le week-end du 14 / 15 mars. Pour rappel, le club de la capitale n’a plus remporté la Coupe Gambardella depuis 1991.

Les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella