Appadoo: “Ce but de Cavani relance un peu la concurrence avec Icardi”

Un 199e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain comme un signe de rédemption. Annoncé tout le mois de janvier sur le départ à l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani (32 ans) est resté dans la capitale française, faute d’accord entre les deux clubs. Face à l’Olympique Lyonnais, El Matador a signé le but du KO alors que les Rouge et Bleu étaient accrochés dans cette rencontre (victoire 4-2, 24e journée de Ligue 1). Pour Dave Appadoo, cette nouvelle réalisation peut mettre le doute dans la tête de Thomas Tuchel alors que Mauro Icardi est en manque de confiance actuellement.

“Ce but de Cavani relance un peu la concurrence avec Icardi avant Dortmund. Pour moi, la question, ce n’est pas : ‘Qui va être titulaire ?’. Mais plus par rapport à la gestion de Cavani. À un moment, Tuchel aurait même mis son petit frère à la place de Cavani… En plus, il y avait des trucs humiliants. Dans le 4-4-2, il mettait parfois même Sarabia à sa place, explique Apadoo sur le plateau de la Chaîne L’Équipe. Compte tenu du fléchissement d’Icardi, la question peut se poser. Et si Cavani travaille fort et qu’il a envie de jouer comme c’est le cas actuellement, il devient une vraie option en cours de match, alors qu’il ne l’était plus depuis plusieurs mois. Donc malgré tout, Cavani revient dans le jeu, mais pas forcément en tant que titulaire.“