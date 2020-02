Après Neymar, Emery veut voir Mbappé rejoindre la Liga

Sans club depuis son départ d’Arsenal à la fin du mois de mois de novembre, Unai Emery multiplie les interviews pour différents médias. L’ancien coach Parisien (2016-2018) a été questionné sur son ancien joueur, Kylian Mbappé, et pour lui, il doit rejoindre la Liga pour poursuivre sa progression et devenir le meilleur joueur du monde.

“Quand j’étais au PSG, je défendais logiquement le fait d’avoir les meilleurs joueurs. Mbappé est Français et il doit défendre la France et le PSG. Là-bas, il a l’opportunité de gagner la Ligue des Champions et je pense que Mbappé est au bon endroit“, indique Emery dans un entretien accordé à l’agence de presse EFE. “Mais maintenant, je regarde le football d’une manière générale et étant en Espagne, j’aimerais bien voir Mbappé en Liga. Il peut être le meilleur joueur du monde et je pense qu’il peut le faire. S’il venait dans une équipe espagnole de premier plan, il pourrait y arriver.”