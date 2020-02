Aulas : “J’espère que ce sera la bonne année pour le PSG en Ligue des champions”

Malgré un regain de forme en seconde période, l’Olympique Lyonnais s’est logiquement incliné face au PSG (2-4), en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Seul club – avec le PSG – encore engagé dans quatre compétitions (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des champions), l’OL a néanmoins des objectifs totalement différents de l’équipe de Thomas Tuchel. En zone mixte, le président lyonnais – Jean-Michel Aulas – s’est exprimé sur les chances parisiennes en C1. Il espère notamment une victoire finale du club de la capitale en Champions League, dans des propos rapportés par L’Equipe. Il est également revenu sur la prestation de son équipe au Parc des Princes.

La défaite lyonnaise face au PSG

“Les circonstances du match ne nous ont pas aidés. On fait de très bonnes premières minutes et puis après Angel Di Maria a contribué à jeter le trouble. En seconde période, malgré le but gag qui nous a mis encore plus dans une mauvaise position, cela a été meilleur (…) Qu’aurait-il fallu ? Que le PSG soit moins fort car il a été très très fort.”

La faute de Kimpembe avant la pause

“Je regrette l’action de la première mi-temps. Marçal se fait expulser à Nice, c’est rouge, là c’est jaune…. Je peux simplement comparer les deux actions qui sont exactement identiques. Si le PSG avait joué à 10, évidemment ça nous aurait aidé pour mieux résister.”

Le PSG en Ligue des champions

“J’espère que ce sera la bonne (cette année) pour le PSG en Ligue des champions car l’équipe est vraiment très complète. Il y avait trois-quatre absents du côté du PSG, nous, il nous manquait sept titulaires ! Il faudrait avoir un peu moins de blessures, de casse.”