Aulas : “S’il veut jouer toutes les semaines, Icardi doit venir à Lyon”

Plutôt volubile dans les médias, un exercice qu’il apprécie tout particulièrement, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a accordé un entretien à Tuttosport. L’occasion pour lui de révéler quelques indiscrétions mercato au journal turinois.

Et parmi ces indiscrétions, Jean-Michel Aulas évoque Adrien Rabiot, qu’il a tenté de faire venir en janvier, Blaise Matuidi, une piste toujours active côté rhodanien, et, un chouïa plus étonnant, le cas Mauro Icardi. En effet, le patron lyonnais indique qu’il a eu un entretien avec la femme et agent de l’attaquant argentin l’été dernier. Avant que le joueur ne soit donc prêté au PSG.

“Adrien Rabiot ? En janvier dernier, je l’ai voulu pour un prêt de six mois. Mais c’est à ce moment qu’il a commencé à jouer avec la Juventus, c’est un grand talent. Matuidi ? J’ai essayé l’été dernier, en vain. mais je n’ai pas abandonné. Icardi ? S’il veut jouer toutes les semaines, il doit venir à Lyon. L’été dernier, je l’ai également dit à sa femme. J’ai eu un entretien avec Wanda Nara, et elle m’a fait une superbe impression en tant qu’agent. Un futur à la Juve ou au Real pour Kylian Mbappé ? Au Real, où il y a son idole Zinedine Zidane“, a lancé Aulas dan des propos relayés par Eurosport.