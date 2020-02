Aurier sur les chances du PSG en C1 : “Cette année, je pense que Paris a réglé certains problèmes”

Parti du PSG lors de l’été 2017, Serge Aurier est resté trois ans au sein du club de la capitale. Mais son passage au PSG a été marqué par l’affaire Périscope en 2016. Une vidéo dans laquelle il avait notamment insulté son entraîneur de l’époque – Laurent Blanc – ainsi que certains de ses coéquipiers. Un scandale qui lui avait valu une mise à pied de deux mois. Dans une longue interview accordée à France Football – dont des extraits ont été diffusés sur leur site internet – l’international ivoirien est revenu sur cette épisode. Il met en avant le manque de soutien après cet épisode. Dans cet entretien, le latéral droit a également évoqué les chances du PSG en Ligue des champions.

Les conséquences de l’affaire Périscope

“J’étais tout seul au milieu d’une foule qui me jetait des pierres. Il n’y avait personne pour me sauver. Il n’y avait que moi. Aujourd’hui, les gens en parlent encore. Moi-même, je me dis que ça ne finira jamais (…) Dans cette équipe, il n’y en avait pas beaucoup qui avaient l’amour du maillot comme moi. L’amour de Paris comme moi. J’étais fier de jouer dans ma ville, fier de l’importance que j’ai commencé à prendre. J’étais tellement content que rien ne pouvait m’arrêter. Le fait que tout ça m’en ait dégoûté, au point de partir, c’est dommage.”

Les chances du PSG en Ligue des champions

“Cette année, je pense que Paris a réglé certains problèmes. Franchement, ils ont de fortes chances d’aller loin parce qu’il y a moins de pression sur eux cette saison. Si Paris veut gagner la C1 demain, il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. La saison dernière,qui aurait pu imaginer que Manchester United allait passer ? J’aurais pu parier ma maison que Paris allait gagner. C’était inimaginable. Là, il faut que ce soit l’inverse : que personne ne compte sur les Parisiens cette année pour qu’ils aillent au bout.”