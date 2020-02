auteur du 4000e but de l’Histoire du PSG, Kouassi a reçu son trophée

Titulaire au sein de la défense rouge et bleu lors du succès face à Montpellier (5-0, 22e journée de Ligue 1), Tanguy Kouassi, qui n’a toujours pas signé de contrat pro avec son club formateur, grappille pas mal de temps de jeu depuis plusieurs semaines. Notamment du fait des absences. Et le titi parisien a été récompensé juste avant le coup d’envoi ce samedi. En effet, auteur du 4000e but de l’Histoire du PSG face au Stade de Reims (0-3, demi-finale de Coupe de la Ligue), le défenseur a vu Pierre Phelipon, premier coach de l’Histoire du club de la capitale (1970-1972), lui remettre un trophée honorifique à cette occasion.