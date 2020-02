Avec 14 offrandes après 26 journées, Di Maria s’offre un record

S’il n’a pas vraiment été flamboyant face aux Girondins de Bordeaux (succès 4-3, 26e journée de Ligue 1), à l’instar de ses coéquipiers, Angel Di Maria a néanmoins profité de cette partie pour délivrer deux assistes millimétrées.

Deux ballons du gauche offerts à Edinson Cavani, auteur de son 200e but sous la tunique francilienne d’une tête imparable, et à Marquinhos sur un coup-franc parfaitement tiré. Et cette prestation permet à Di Maria de porter son nombre de passes décisives à 14 en Ligue 1. Un chiffre impressionnant surtout qu’Opta, spécialiste statistique, nous indique qu’aucun joueur n’a fait mieux après 26 journées depuis que le championnat hexagonal est passé au crible par leurs soins, soit depuis la saison 2006-2007. Auparavant, c’était Marvin Martin qui détenait ce record : 13 assistes en 2010-2011 alors du côté de Sochaux. Neymar ferme la marche, le Brésilien avait offert 12 passes décisives après 26 journées en 2017-2018.