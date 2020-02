Avec beaucoup d’absents, quel onze pour Thomas Tuchel contre Dijon ?

Cet après-midi (18h30, Eurosport 2), le PSG se déplace à Dijon dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France avec beaucoup d’absents (Verratti, Dagba, Diallo, Kimpembe…Neymar ?). Mais Thomas Tuchel peut compter sur les retours de Thiago Silva et Juan Bernat, absents depuis plusieurs semaines. Comme c’est de coutume en coupe nationale, c’est Sergio Rico, doublure de Keylor Navas, qui devrait débuter dans les buts. Pour la défense, l’Equipe et Le Parisien sont d’accord sur trois des quatre joueurs. À droite, Thomas Meunier devrait poursuivre, alors que Thilo Kehrer et Thiago Silva devraient former la charnière centrale. À gauche, le quotidien francilien penche pour Layvin Kurzawa, le quotidien sportif pour Juan Bernat. Au milieu de terrain, une paire inédite Tanguy Kouassi – Ander Herrera. L’attaque devrait être composée d’Angel Di Maria, Pablo Sarabia, Kylian Mbappé et Mauro Icardi pour le Parisien, l’Equipe voit plutôt Edinson Cavani accompagné les trois premiers cités.

Les compositions selon Le Parisien et L’Equipe

DIJON / PSG

quarts de finale Coupe de France – Mercredi 12 février 2020 à 18 heures 30 au stade Gaston-Gérard (Dijon) – Diffuseur : Eurosport 2 – Arbitre : Bastien – VAR : Hamel et Stinat.

Dijon (4-3-1-2) : Runarsson -Chafik, Ecuele Manga, Lautoa (c), Muzinga- Amalfitano, Ndong, Marié-Benzia-Mavididi, Baldé. Entraineur : Jobard

Remplaçants : (à choisir parmi) : Hatfout (g), Aguerd, Alphonse, Barbet, Coulibaly, Mendyl, Ngouyamsa, Balmont, Sammaritano, Soumaré, Cadiz, Tavares, Cadiz, Chouiar

PSG : Rico – Meunier, Kehrer, Thiago Silva (c), Kurzawa- Di Maria, Herrera, Kouassi, Sarabia-Mbappé, Cavani. Entraîneur : Tuchel.

Remplaçants : Navas, Bakker, Mbe Soh, Bernat, Aouchiche, Draxler, Choupo-Moting, Icardi