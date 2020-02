Avec ou sans Neymar, le PSG battra Lyon, Duluc en est certain

Si les résultats sont cette saison mauvais à Lyon, c’est parce que le jeu l’est tout simplement. Les carences sont nombreuses à l’OL, et ce n’est pas la présence ou l’absence de Neymar Jr qui changera l’issue de la rencontre dimanche soir au Parc des Princes : le PSG l’emportera, c’est certain pour le journaliste Vincent Duluc. Seul le résultat est à deviner.

“Je dis 3-1 pour le PSG parce que je suis optimiste pour Lyon. En fonction de la présence de Neymar ? La présence de Neymar, ou pas, ça ne change pas tout contre ce Lyon là. Les dix premiers du Championnat ils battent cet OL neuf fois sur dix. C’est une réalité. On parlait de la défaite 5-0 de Lyon au Parc des Princes… mais cette saison l’OL n’a pas fait un seul match de ce niveau-là…, a commenté le (lyonnais) Vincent Duluc dans l’EDS. A l’aller, les Lyonnais ont joué comme une PHR en 32e de finale de la Coupe de France ! Les bonnes mi-temps de Lyon cette saison, on les compte sur les doigts d’une main, et on peut même enlever un doigt. On va leur dire de ne que défendre contre le PSG ? Mais ils défendent mal…“