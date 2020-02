Bakker : “J’étais très heureux d’apprendre ma première titularisation”

Titulaire pour la première fois sous le maillot du PSG, Mitchel Bakker est à l’origine de l’ouverture du score parisienne au bout de 48 secondes de jeu son centre étant propulsé dans son propre but par Lautoa). Le PSG s’est finalement largement imposé contre Dijon (1-6) pour se qualifier pour les demi-finales de Coupe de France. Le latéral gauche (19 ans) s’est réjoui de cette première titularisation.

“Il y avait plusieurs changements dans l’équipe. La première période a été correcte, mais la deuxième a été meilleure. On a su trouver les solutions, et créer des décalages au milieu. L’équipe a très bien joué, se remémore Bakker pour PSG TV. Ma première titularisation ? Je l’ai appris cet après-midi, pendant la causerie d’avant-match. J’étais très heureux ! C’était mon but, et j’ai eu cette opportunité que j’ai, je pense, saisie.”