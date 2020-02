Baratelli : “Cela fait de très longues saisons qu’on n’a pas vu au PSG un gardien aussi décisif”

Gardien de but parmi les meilleurs dans l’histoire du PSG, Dominique Baratelli (381 matches de 1978 à 1985) se réjouit des prestations actuelles de Keylor Navas dans la cage des Rouge & Bleu. “Cela fait de très longues saisons qu’on n’a pas vu au PSG un gardien aussi décisif, se félicite l’ancien portier âgé de 72 ans aujourd’hui, dans Le Parisien. Il est rassurant et dégage une confiance qui se répercute sur ses défenseurs. Il est extrêmement fort sur sa ligne et possède une expérience rare. On a vu face à Nantes que Navas était décisif dans ce genre de situations. Il change la face d’un match.“