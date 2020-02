Bernat et Silva dans le groupe face à Dijon (RMC Sport)

Pour le quart de finale de Coupe de France face au Dijon FCO (ce mercredi à 18h30 sur Eurosport 2), le PSG devra composer son groupe avec de nombreux absents (Diallo, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Verratti voire Neymar). Mais le club de la capitale devrait récupérer deux titulaires indiscutables. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport – Saber Desfarges – Juan Bernat et Thiago Silva effectueront leurs retours dans le groupe pour affronter les Dijonnais. Au même titre que la presse brésilienne, RMC confirme que Neymar sera préservé. “Il reste à Paris et ne sera pas dans le groupe parisien.” Saber Desfarges précise également qu’Idrissa Gueye et Leandro Paredes (suspendu) ne seront pas du déplacement en Bourgogne.

De son côté, le journaliste de Téléfoot, Julien Maynard, ajoute qu’Adil Aouchiche pourrait faire son retour dans le groupe convoqué par Thomas Tuchel. Appelé avec l’équipe de France U18 – comme Timothée Pembélé – afin d’affronter l’Italie demain au CFN Clairefontaine, le Titi a quitté le rassemblement des Bleuets afin de rejoindre le groupe professionnel des Rouge et Bleu “Il devrait être du déplacement à Dijon.”