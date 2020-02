Bernat, Neymar et Marquinhos présents à l’entrainement, Gueye absent

Depuis quelques semaines, le PSG a entamé son marathon de matches afin de préparer son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février prochain). Et pour cette dernière ligne droite, avec deux matches avant cette affiche, le club de la capitale aura besoin d’un effectif compétitif.

Les Rouge et Bleu ont récupéré des joueurs clés à l’entraînement collectif ce mardi après-midi, à la veille de son déplacement à Dijon en Coupe de France (18h30), comme Marquinhos, Juan Bernat ou encore Neymar Jr.

Mais la liste des blessés s’est allongée avec les absences de Verratti, Kimpembe, Gueye ou encore Aouchiche en plus d’Abdou Diallo et de Colin Dagba lors de cette séance ouverte aux médias.