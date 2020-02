Beye : “Kimpembe doit prendre conscience que ce geste-là est inapproprié dans un match de très haut niveau”

Après 70 minutes appliquées lors de la victoire face au FC Nantes (2-1), le PSG s’est fait une petite frayeur dans les 20 dernières minutes du match suite au but de Moses Simon (68e) consécutif à une erreur défensive de Presnel Kimpembe. Malgré le soutien de Thomas Tuchel, Habib Beye est revenu sur le geste réalisé par l’international français. Une prise de risque qui ne doit avoir lieu dans des matches de haut niveau, d’après le consultant de Canal Plus.

“J’ose espérer que le discours avec Kimpembe soit différent. Pour moi, le message qu’il renvoie c’est que ce n’est pas très grave. Le joueur doit prendre conscience malgré tout que ce geste-là est inapproprié dans un match de très haut niveau. Ils préparent un match qui est très important, qui peut créer du doute pour plein de choses. Je ne dis pas que c’est grave, on a tous fait des erreurs comme celles-ci. Ce n’est pas le geste de Kimpembe qui est grave. Je dis juste que la communication de Thomas Tuchel est logique. Elle est dans le sens d’un coach qui veut garder une sérénité au sein de son groupe et qui ne veut pas allumer une étincelle. Mais j’ose imaginer qu’il va quand même prendre Kimpembe et lui dire qu’un match qu’on maîtrise sans problème, tu nous fais ça et derrière on souffre un peu. La Ligue des champions arrive, ce sont des gestes, en quelque sorte, à bannir pour un défenseur.”