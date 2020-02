Bitton : “À défaut de gagner la Ligue des champions, le PSG doit passer ce tour”

Le PSG face à son destin. Ce soir, le club de la capitale va affronter le Borussia Dortmund dans le cadre du match aller des 8es de finale de la Ligue des champions. Une étape dans la compétition que n’arrive plus à passer les Parisiens depuis trois saisons. Stéphane Bitton espère que les hommes de Tuchel y parviendront cette année. En tous cas, le spécialiste PSG y croit.

“Nous y voilà ! Depuis trois ans, le PSG n’arrive pas à passer ce cap, à passer ce mur. Il y a eu Barcelone en 2017, le Real en 2018 et Manchester United en 2019, maintenant ça suffit ! On pense que c’est la bonne année, moi j’y crois, sincèrement. À défaut de gagner la Ligue des champions, le PSG doit passer ce tour. Cette année tous les voyants sont au vert, estime Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. On a quand même des certitudes : Neymar, Mbappé, Di Maria et Verratti qui pour moi est le 4e fantastique, seront présents. Ils sont l’essence du jeu parisien, sans eux ce n’est pas du tout la même chose, explique encore Bitton. C’est un atout majeur, ce soir ça va compter. Le seul bémol, c’est l’état de la défense avec des joueurs qui manquent un peu de rythme.“