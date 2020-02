Bitton : “Au Parc, il faut que ce soit un enfer pour les Allemands”

Le 11 mars… le peuple Bleu & Rouge est concentré sur cette date, celle du match retour contre le Borussia Dortmund, celle du huitième de finale retour de l’UEFA Champions League qui doit donner le sourire aux supporters du PSG. Pour cela il faudra un 12e homme. Stéphane Bitton compte sur le public parisien pour faire résonner le Parc des Princes et galvaniser ses joueurs.

“On a beau prendre le problème dans tous les sens, c’est au Parc des Princes que le PSG a écrit les plus belles pages de son histoire, que l’équipe s’est sublimée. Je pense et j’espère que ce sera le cas le 11 mars. Le Parc reste un des stades les plus impressionnants au monde et j’en ai visité beaucoup. Au Parc il y a un frisson, il faut que ce soit un enfer pour les Allemands, a commenté le journaliste ce matin sur France Bleu Paris. Le PSG n’a pas compromis la qualification à l’aller. On a beau entendre beaucoup de choses, 2-1 à l’extérieur il n’y a pas de quoi paniquer. C’est du 52% de chances de qualification. Liverpool, Paris ou Barcelone, même combat et c’est faisable.”