Bitton: “Cavani n’a peut-être pas dit son dernier mot, allez savoir ce qui va se passer en une semaine…”

Stéphane Bitton était au Parc des Princes dimanche soir pour assister à la victoire 4-2 du PSG contre Lyon. Le journaliste en a tiré de bonnes impressions alors que se profile le huitième de finale aller de Ligue des champions à Dortmund. Et il se demande si Edinson Cavani ne pourrait pas sortir du chapeau au Signal Iduna Park.

“On l’avait dit, c’était la répétition parfaite avant Dortmund. Le PSG a répondu présent malgré quelques frayeurs. Paris a battu un huitième de finaliste de la Ligue des champions. Le PSG marque beaucoup de buts. Mais la défense a craquouillé (sic). Mais ce n’est pas trop inquiétant car Marquinhos et Thiago Silva n”étaient pas là. Ce n’est pas la même équipe sans la charnière centrale. Enlevez Varane et Sergio Ramos au Real Madrid, enlevez Piqué et Lenglet au Barça et tout de suite ce n’est pas la même limonade comme le dirait mon ami cafetier… Et puis à gauche, si le PSG peut récupérer Juan Bernat, ce ne serait pas mal du tout, a commenté le journaliste ce matin sur France Bleu Paris. Cela a été un grand plaisir de voir le Matador marquer le quatrième but et plier le match. Cavani retrouve de la confiance au moment où Icardi en perd un peu. De là qu’il intègre le onze du PSG au coup d’envoi, je ne pense pas. Tuchel est plutôt fidèle à ses schémas tactiques, et à Icardi. Mais Edi Cavani n’a peut-être pas dit son dernier mot… Allez savoir ce qui va se passer en une semaine…“