Bitton : “Face à Amiens, Tuchel va devoir mixer ses bonnes intentions”

À J-4 de son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG devra disputer un dernier match face à Amiens (samedi à 17h30), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui permettra à certains titulaires de retrouver du rythme. Sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton s’est exprimé sur ce match face aux Picards et estime que le coach parisien – Thomas Tuchel – devra bien gérer le temps de jeu de ses joueurs.

“Au départ, l’idée de Thomas Tuchel c’était fromage ou dessert, Dijon ou Amiens. Il tenait absolument à ce que les joueurs qui vont disputer le match à Dortmund fassent que 90 minutes en deux matches. Malheureusement, les blessures en ont décidé autrement. Demain face à Amiens, Thomas Tuchel va devoir mixer ses bonnes intentions, redonner du temps de jeu à ceux qui en manquent, ménager ceux qui joueront à Dortmund et surtout éviter les blessures. Quelle composition face à Amiens ? Beaucoup de changements. Repos pour Thiago Silva et retours de Marquinhos, Bernat et Di María, qui avait demandé à souffler face à Dijon. Pour le reste, ce sera du plan B avec Rico, Herrera, Kouassi, Draxler et Choupo-Moting.”

Le chroniqueur de France Bleu Paris est également revenu sur une probable participation de Neymar face à Amiens. “Je pense que ça va être oui. En tous les cas, ça sera oui pour Dortmund. Est-ce que demain, il va prendre un peu de temps de jeu ? C’est possible (…) Hier, on a vu Neymar sur des podiums de mode en Allemagne. Ou soit, il est déjà arrivé pour le match de mardi prochain. En tous les cas, je me dis qu’un garçon qui est capable d’être en Allemagne jeudi pour un défilé de mode doit être forcément capable d’être titulaire mardi face au Borussia Dortmund.”