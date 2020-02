Bitton : “Il y a des victoires qui apportent plus de doutes que de sérénité”

Le PSG s’est laborieusement imposé face aux Girondins de Bordeaux sur le score de 4-3 à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Un succès qui ne rassure pas vraiment Stéphane Bitton, comme ce dernier l’a expliqué sur les ondes de France Bleu Paris.

“Rassuré ? Pas vraiment. Paris connait des moments d’égarement, et c’est inquiétant à deux semaines de Dortmund. 4-3, ça ne passe pas. Il va falloir encaisser moins de buts. Ce qui était la force du PSG, devient aujourd’hui ses faiblesses. La défense, la réussite des attaquants… Bref, Paris est nerveux : cinq cartons jaunes et un rouge, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu un PSG autant en colère. (…) On adore le Matador : 200 buts, c’est une sacrée performance. À la fin du match, il nous a quasiment donné les larmes aux yeux. Lui, il les avait car il s’investit totalement dans le club et on a envie qu’il soit récompensé. Il y a des victoires qui apportent plus de doutes que de sérénité, et c’est ce qui vient de se passer hier soir.”