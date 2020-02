Bitton : “Je vais être un peu provocateur, Dijon / PSG ne sert à rien ou à pas grand-chose”

Cet après-midi (18h30), le PSG se déplace à Dijon pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Un match qui ne sert à rien ou pas grand-chose explique Stéphane Bitton.

“Le match de Dijon cet après-midi, six jours avant Dortmund, je vais être un peu provocateur, il ne sert à rien ou à pas grand-chose. Il y a quand même une place en demi-finale de Coupe de France à aller chercher en évitant les blessures bien sûr, aussi proche du match contre Dortmund, relate le journaliste dans sa chronique sur France Bleu Paris. Quand on se place dans la perspective de ce match, on remarquera qu’il est bien mal placé dans le calendrier parisien. […]Je vais continuer à être provocateur, même une défaite ne serait pas inquiétante ou significative dans la perspective parce que rien ne vaut un huitièmes de finale de la Ligue des Champions.”