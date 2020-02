Bitton : “La charnière Marquinhos – Thiago Silva est ce qu’il se fait de mieux au PSG”

J-7 avant le retour de la Ligue des Champions pour le PSG et le déplacement à Dortmund dans le cadre de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour Stéphane Bitton, la clé de ce match sera la défense, les deux équipes marquant beaucoup de buts.

“C’est bien connu, en matière de football, il faut marquer un but de plus que l’adversaire pour l’emporter. C’est dernier temps au PSG, il faut encaisser un but de moins que l’adversaire pour l’emporter. Paris et Dortmund marquent beaucoup de buts mais en encaisse aussi pas mal, relate le journaliste dans sa chronique sur France Bleu Paris. Ce sera probablement la clé du match, de cette double confrontation, la capacité de la défense du PSG à tenir. On l’a déjà vu par le passé, à chaque fois que l’on est passé à côté de la chose (la qualification en quarts, ndlr), c’est la défense qui a rompu.”

Stéphane Bitton vote pour une charnière Thiago Silva- Marquinhos pour le match à Dortmund. “En termes de solidité, de complémentarité et d’assurance, je pense que la charnière Marquinhos – Thiago Silva est ce qu’il se fait de mieux au PSG. […]Parce qu’aujourd’hui, je pense que Kimpembe et Kehrer n’offrent pas les mêmes garanties, la même solidité. Kimpembe a des absences souvent coupables. En Ligue des Champions, ce sont les détails qui comptent et il ne faudrait pas ça coûte l’élimination sur une erreur de l’un des deux.

Il s’est enfin penché sur les latéraux “le problème récurrent du PSG.”

“Les latéraux c’est le problème du PSG, un problème récurrent. Bernat, on espère qu’il va pouvoir revenir parce que Kurzawa c’est un peu léger, irrégulier. […] Et Meunier, on connaît ses qualités, il a des qualités offensives, mais parfois il est un peu en difficulté pour revenir.”