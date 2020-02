Bitton : “La solution face à Dortmund ce sera de d’abord ne pas encaisser de but”

Six jours entre la réception des Girondins de Bordeaux (4-3) et celle du Dijon FCO, demain (17h30). La semaine a été spéciale pour le PSG avec six jours entre deux matches. Une première en 2020. Désormais les hommes de Tuchel entrent dans un cycle serré de trois rencontres pour préparer le grand rendez-vous face au Borussia Dortmund du 11 mars. Stéphane Bitton a récapitulé les chantiers qui se présentent à Thomas Tuchel lors des prochains matches. C’était ce matin sur France Bleu Paris.

“Dijon, Lyon, Strasbourg… c’est M-3… trois matches avant LE match pour trouver un milieu de terrain puisque rien n’est tranché, il y a Gueye, Paredes, Draxler, Kouassi, il y a du monde. Ces trois matches doivent aussi définir la défense centrale du PSG contre Dortmund. On part sur un tandem Marquinhos-Kimpembe ou une défense à trois avec Kehrer en plus ? Je pense qu’il ne faut pas écarter cette option. Il y a trois matches pour trouver la pointe qui marquera face à Dortmund : Cavani ou Icardi ? Il y a trois matches pour resserrer les boulons. On a eu droit à une hécatombe de buts. Plus j’y pense et plus je me dis que la solution face à Dortmund ce sera de d’abord ne pas encaisser de but. On le sait, un score de 1-0 qualifierait le PSG. Il est donc temps de renforcer ce secteur.”