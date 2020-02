Bitton : “L’absence de Silva oblige Tuchel à repenser deux des trois lignes de son équipe”

Au-delà de la prestation en demi-teinte proposée par les hommes de Thomas Tuchel ce dimanche face à Bordeaux (4-3, 26e journée de Ligue 1), la mauvaise nouvelle de cette partie est surtout la blessure de Thiago Silva. Le capitaine parisien est, en effet, d’ores et déjà forfait pour le match retour face à Dortmund. Un état de fait qui va susciter un casse-tête au technicien allemand, estime Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Celui-ci reste néanmoins convaincu de la qualification du club de la capitale pour la suite de la compétition continentale.

“Il y a déjà eu de meilleures nouvelles : on prédit trois semaines d’absence pour le capitaine du PSG. Il ne sera donc pas disponible pour le match au Parc des Princes face à Dortmund, et c’est un vrai problème. Bien sûr que cela ne remet pas en cause la qualification, depuis la fin de ce match j’annonce que le PSG va se qualifier, mais ça change beaucoup de choses. Et cela demande à Thomas Tuchel de repenser deux des trois lignes de son équipe : il va falloir repenser la défense et le milieu de terrain. Marquinhos qui devait être le suppléant de Verratti suspendu, va suppléer Thiago Silva. Qui pour suppléer Marquinhos au milieu donc ? Il y a Gueye, il y a Paredes, il y a Kouassi, et puis notre ami Tuchel peut nous ressortir Draxler, l’intermittent du spectacle. L’important sera surtout la complémentarité entre tous ces joueurs. Tuchel, pour sa part, semble plus subir les évènements. Il est plutôt témoin qu’acteur. Si pour les politiques l’état de grâce dur cent jours, je me demande si pour Thomas Tuchel ça n’était pas ses six premiers mois“, a exposé Bitton dans sa chronique quotidienne sur France Bleu Paris.