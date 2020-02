Bitton : “Le Borussia Dortmund a donné une leçon au PSG”

Hier, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Pour Stéphane Bitton, le BVB a donné une leçon au PSG, qui n’a pas bien joué.

“Paris a mal joué, Paris n’a pas joué, sa première frappe cadrée n’est intervenue qu’à la 65e minute. […]Mais le PSG est tombé sur quelqu’un de très costaud. Le Borussia Dortmund a donné une leçon au PSG. […] Maintenant, il y a le tableau d’affichage. Et 2-1 est un score tout à fait correct. On dit que pour réussir un match aller, il ne faut pas compromettre la qualification et marquer un but à l’extérieur, c’est ce qu’à fait Paris,” indique le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris.

Bitton qui est ensuite revenu sur le choix tactique de Thomas Tuchel. “C’est vrai que l’on a été un peu surpris par ce changement tactique. Ça faisait longtemps que le PSG n’avait pas joué dans cette configuration. La seule explication, c’est la peur. La peur de prendre beaucoup de buts. Thomas Tuchel était conscient du potentiel offensif de Dortmund. Il a décidé de retirer quelqu’un de l’attaque pour renforcer la défense.”