Bitton : “Mbappé est un finisseur plus qu’un créateur”

Si certains s’alarment de la fin de match tumultueuse du PSG à Nantes (ce qui ne l’a pas empêché de gagner 2-1 à La Beaujoire), Stéphane Bitton pas du tout. Il peut arriver d’être moins réaliste, une fin de rencontre de Ligue 1 peut être serrée sans qu’on en tire trop d’enseignements. Mais pour le journaliste, deux choses au moins sont claires : c’est différent avec Neymar Jr et Kylian Mbappé est plus à envisager comme un finisseur même s’il n’a pas marqué hier.

“Inquiet après ce match à Nantes ? Mais pas du tout ! C’est vrai que les 20 dernières minutes ont été compliquées mais Paris n’est pas en danger parce qu’il n’a gagné que 2-1 à La Beaujoire sans Neymar, Marquinhos ou Thiago Silva. Le PSG poursuit sa série : 20 matches sans défaite dont 18 victoires. Le PSG reste cohérent dans le jeu. Il a manqué un peu de réalisme aux attaquants. Aujourd’hui, le PSG a 15 points d’avance sur l’OM qui joue ce soir. Il aurait juste été bien que Paris inscrive le 3e but qui les mettait à l’abri, a commenté le journaliste ce matin sur France Bleu Paris. Mais comme je le dis depuis un moment, sans Neymar ce n’est pas pareil. Il faut absolument l’avoir pour la double confrontation face au BVB. Hier Di Maria a été très bon, c’est un Fantastique lui aussi. Et puis, plus je regarde Mbappé jouer, plus je me dis que c’est un finisseur plus qu’un créateur.“