Bitton : “Sarabia pourrait bien être la surprise du chef pour le match à Dortmund”

Le PSG s’est largement imposé hier soir à Dijon (1-6) en quarts de finale de Coupe de France. Mais pour Stéphane Bitton, le plus important n’est pas-là, l’important est la composition de Thomas Tuchel pour le match à Dortmund.

“Hier, les joueurs ont été appliqués, sérieux et rigoureux. Mais ce matin, à J-5 du match contre Dortmund, ce qui nous intéresse, c’est la composition d’équipe que Tuchel va aligner à Dortmund parce qu’il y a beaucoup d’incertitudes, indique Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. On ne se sait pas encore si Marquinhos va jouer et s’il jouera en défense ou au milieu. Kimpembe est incertain, Gueye a des douleurs. Et puis surtout Neymar, parce que l’on sait qu’avec Neymar, ce n’est pas tout à fait la même chose. Et dans un match comme ça, un huitième de finale de Ligue des Champions, il est quasiment indispensable au jeu du PSG, à la création. Mais je reste optimiste, ce n’est pas du bluff, parce que Tuchel n’est pas adepte de ça. Je pense que Neymar sera sur la pelouse à Dortmund.”

Le journaliste a ensuite commenté la très bonne prestation de Pablo Sarabia hier soir contre Dijon (1-6). “Pablo Sarabia, c’est l’homme qui monte en ce moment au PSG. […] C’est un garçon qui ne déçoit jamais et qui devient de plus en plus décisif. […] Il pourrait bien être la surprise du chef pour le match à Dortmund.“