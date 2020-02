Bitton : “C’est si catastrophique de fêter son anniversaire à deux jours d’un match à Nantes ?”

Ce mardi soir, le PSG a rendez-vous avec la Ligue 1 sur le terrain du FC Nantes. Un match que ne jouera pas Neymar Jr, touché aux côtes, et donc préservé. En revanche, Kylian Mbappé devrait, lui, être titulaire d’entrée de jeu, alors que son coup de sang lors de sa sortie face à Montpellier reste sur toutes les lèvres. Divers sujets sur lesquels est revenu Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris.

“À 14 jours de la confrontation tant attendue face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain va devoir se protéger. Se protéger sur le terrain, en continuant à gagner sans se blesser, et en-dehors car il y a beaucoup de pression autour du PSG. La solution est d’arriver face à Dortmund avec la même cohésion, et le même état d’esprit. Parce que, plus on va approcher du jour J, et plus cela va être compliqué pour le club. Les cas Neymar et Mbappé, un problème ? On saura tout à la fin de la saison : une fois qu’on aura vu ce que donne le PSG en Ligue des Champions, une fois qu’on aura vu si Kylian Mbappé prolonge son séjour à Paris, et une fois qu’on aura vu ce que devient Tuchel. Aujourd’hui, dans l’intérêt du club, tout le monde a décidé de faire profil bas. Pour ce qui est de Neymar, est-ce que c’est si catastrophique que ça de fêter son anniversaire à 28 ans à deux jours d’un match face à Nantes ? Je vois aujourd’hui ce qu’est Neymar pour le PSG, et si Neymar doit être dans la même forme qu’en ce moment mais face à Dortmund, ce n’est pas si grave que ça s’il doit être absent pour cela face à Nantes ce soir. C’est vraiment face à Dortmund qu’on l’attend, et on verra ce qu’on verra. En attendant, il y a Nantes ce soir, ça serait bon de continuer la série” , a exposé Bitton dans sa chronique 100% PSG.