Bitton : “Tuchel a trois semaines pour tout reconstruire ou presque”

Depuis la défaite du PSG à Dortmund mardi soir (2-1), un homme est pointé du doigt, Thomas Tuchel. Son changement de tactique a beaucoup fait parler. Pour Stéphane Bitton, le coach allemand à trois semaines pour se rattraper.

“Un homme va être central pendant les trois semaines, c’est évidemment Thomas Tuchel. Il a trois semaines pour tout reconstruire ou presque. La défaite a laissé des traces, beaucoup de traces. Il va falloir reconstruire un système, une équipe, et changer le moral de ses joueurs et de tout un club qui a été traumatisé par les éliminations des dernières saisons, explique le journaliste dans sa chronique sur France Bleu Paris. Ne dit-on pas qu’un bon entraîneur est un bon psy, alors Docteur Sigmund Tuchel au travail, et tu travailles je peux vous dire qu’il en a.”

Pour Stéphane Bitton, Thomas Tuchel a aussi eu peur. “Il a eu peur. La peur d’aligner Neymar, la peur du système, la peur de Haaland, de Thiago Silva . Tout le monde a manqué de confiance et lui aussi. […] Il doit être à l’écoute de ses joueurs et c’est lui qui doit remobiliser tout le monde. […]Si Paris n’est pas capable de battre Dortmund 1-0, 2-0 ou 3-1, alors effectivement il sera alors tant de tirer des conclusions et un bilan.”