Nantes a fait douter le PSG dans les 20 dernières minutes du match (1-2) après une erreur de Presnel Kimpembe. Ludovic Blas a expliqué au micro de Canal + Sport qu’il y avait de la déception à l’issue de la rencontre. “Il y a de la déception. On a fait un bon match. On s’est créé des occasions mais malheureusement, on ne l’ait à pas mise au fond. On a fait preuve de caractère. Ils ont douté sur la fin, c’est le plus important. On a poussé mais finalement cela n’a pas marché.“