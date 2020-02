Bonne audience pour le PSG/Lyon

Noté plus de 15/20 par plus de 20.000 téléspectateurs utilisateur de l’application du média, Canal Plus a réalisé une bonne audience avec le choc de la 24e journée de Ligue 1. Un million et demi d’abonnés ont suivi le match – commenté par Stéphane Guy et Eric Carrière – entre le PSG et l’Olympique Lyonnais (4-2) au Parc des Princes, malgré les mauvaises conditions climatiques liées à la tempête Ciara. La chaîne cryptée se classe ainsi cinquième chaîne de télévision pour la soirée de dimanche soir.