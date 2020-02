Boudjellal : “Ça peut le faire oui parce que c’est une équipe à réaction”

Depuis le match aller des 8es de finale de la Ligue des champions et la défaite du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund (1-2), les polémiques s’enchaînent. Si le club de la capitale conserve toutes ses chances de se qualifier au prochain tour, le 11 mars prochain, les Rouge et Bleu sont régulièrement critiqué. Pour autant, Mourad Boudjellal, l’ancien président du RCT, estime que les Parisiens sont capables de passer ce tour même s’il ne comprend pas pourquoi le club se retrouve dans une situation compliquée chaque année.

“Ça peut le faire oui parce que c’est une équipe à réaction. Mais comment peut-on expliquer qu’avec de tels moyens, on se retrouve dans cette situation chaque année ?, s’interroge Boudjellal dans les colonnes du Parisien. Parce qu’on est quand même dans un truc un peu surdimensionné là, je ne sais pas si on réalise qu’il y a quelques-uns des meilleurs joueurs du monde dans cette équipe ! On entasse les billets de banque et, à l’arrivée c’est pour battre Amiens et Dijon…“