Boudjellal : “Le PSG ne remportera jamais la Ligue des champions”

Une défaite fortement critiquée. Mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-2). Et depuis les critiques pleuvent sur le club de la capitale. Et celles de Mourad Boudjellal sont particulièrement acides. L’ancien dirigent du RC Toulon a sorti la sulfateuse contre les Rouge et Bleu.

“Il ne la remportera jamais (la Ligue des champions). Il faudrait que ce soit un club. Mais pour l’instant, c’est un pays face à des villes. Et fatalement, les autres sont tous contre (lui). J‘entendais que Neymar était allé fêter son anniversaire, c’est scandaleux, estime Boudjellal. Le mec, je ne sais pas combien de bâtons il prend par mois, et il n’a pas la conscience professionnelle de se dire : ‘mon anniversaire c’est bien gentil mais j’ai un match’. (…) C’est comme si vous étiez le Père Noël. Votre anniversaire tombe le 24 décembre et vous dites : ‘finalement, je vais fêter mon anniversaire’. Non, ça ne va pas le faire, explique Boudjellal sur Europe 1. On ne va pas repousser Noël parce que votre anniversaire c’est le 24 décembre. Eh bien c’est pareil : on ne va pas repousser le match parce que c’est ton anniversaire. C’est un ensemble de stars sans âme.“