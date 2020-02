Boulleau : “Quand Leonardo prend la parole, c’est dans des moments clés”

Après la rencontre remportée par le PSG face à l’Olympique Lyonnais (4-2) en clôture de la 24ème journée de Ligue 1, le directeur sportif parisien – Leonardo – s’est longuement exprimé dans le débrief du CFC. Le dirigeant des Rouge et Bleu a voulu dédramatiser la prochaine double confrontation contre Borussia Dortmund et faire face à la “négativité” présente dans les médias autour de cette rencontre. Présente sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien Parisienne – Laure Boulleau – a félicité la prise de parole de Leonardo.

“Quand il prend la parole, c’est dans des moments clés. Il la prend moins qu’auparavant. Je pense qu’il a senti que le stress montait et il a voulu rajouter de la sérénité et de la confiance. Sa prise de parole est aussi pour protéger l’ensemble des joueurs, du staff et du club aussi parce qu’il y a eu des années compliquées et il en a marre de tout ça. Surtout, il a envie que le club se donne toutes les chances (en Ligue des champions).”