Breitner : “Le BVB est une formidable équipe offensive, mais avec des faiblesses dramatiques au milieu”

Dans une semaine, le PSG retrouvera la Ligue des Champions à l’occasion d’un déplacement sur les terres du Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale de la compétition. Et avant cette confrontation tant attendue, Polo Breitner, correspondant en Allemagne pour RMC, a dressé un panorama de la situation dans laquelle se trouve actuellement le club de la Ruhr. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Borussens ne sont pas dans leur meilleure phase en ce moment.

“Le gros problème pour le BVB c’est qu’après Marco Reus, c’est Julian Brandt qui s’est blessé. Il ne devrait pas disputer le match face au PSG, même si cela n’a pas encore été confirmé par le club. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne sera pas là contre Francfort ce vendredi. Et surtout, tu retrouves dans ce Borussia, cette formidable équipe offensive, mais avec des faiblesses dramatiques au niveau du milieu de terrain. Cela fait partie d’un nouveau concept du football allemand, un football tourné vers l’offensive. Mais qui ne sait pas arrêter d’attaquer quand il le faut. Quand tu mènes 3-2 à dix minutes de la fin, et que tu te prends deux buts en deux minutes, cela dénote d’un vrai problème au sein de ton équipe, a expliqué Breitner sur les ondes de RMC. Lucien Favre est également en difficulté. S’il ne gagne pas un titre cette saison, il va sauter. Mais il y a un autre risque, c’est que Dortmund risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et il n’est pas impossible que le club explose, en perdant à domicile face à Francfort ce vendredi par exemple. Donc, le match face au PSG passe un peu au second plan par rapport à ça. “