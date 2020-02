Buffon a découvert un football plus tranquille au PSG…

Leonardo Bonucci, défenseur de 32 ans et capitaine de la Juventus qui doit affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, a répondu aux question de L’Equipe. Parmi celles-ci, une concerne son coéquipier Gianluigi Buffon afin de savoir si le portier quadragénaire a été déçu de son passage d’une saison au PSG… Et la réponse n’est pas exactement celle que tout Parisien a envie d’entendre. En bref, au PSG, c’est le football en version plus cool… par rapport à l’Italie.

“On en parle souvent et il est enthousiaste d’être allé au PSG. Cela l’a ouvert à une autre mentalité. Il m’a dit qu’il avait eu besoin d’un mois pour s’adapter et ensuite, il a peut-être compris que nous, Italiens, exagérons un peu. Parce que nous, c’est toujours les horaires, les règles, tu ne peux jamais sortir. Alors qu’au PSG, tu vis à Paris, tu te retrouves au stade à 19h pour jouer à 21h, commente Bonucci. Tu comprends que le foot n’est pas seulement le nôtre, avec les mises au vert tout le temps, les réunions. Il est content de l’avoir fait.”