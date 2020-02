BVB / PSG – Bitton voit Sarabia titulaire en lieu et place d’Icardi

Ce mardi soir, la petite musique de la Ligue des Champions retentira enfin : le PSG se déplace sur la pelouse du Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund à l’occasion des 8es de finale de la compétition. Une confrontation, qui est forcément dans la tête de tous les supporters rouge et bleu, sur laquelle est revenu Stéphane Bitton dans sa chronique quotidienne pour France Bleu Paris.

Le journaliste s’est d’abord penché sur l’hypothétique physionomie de ce match aller. Et il estime que cette première manche pourrait bien être un round d’observation.

“C’est vrai que Dortmund a marqué quatre buts ce week-end. c’est vrai que Paris en a marqué quatre aussi, mais Paris en a également encaissé quatre. Bon, selon Thomas Tuchel ce n’est qu’un problème de concentration, on l’espère. Les rentrées de Marquinhos, Verratti et Bernat ont tout changé en seconde période. Demain soir, cela sera la première manche de cette confrontation et je pense que chaque équipe va surtout tenter d’observer l’autre.“

Stéphane Bitton a ensuite évoqué le cas de la défense parisienne, et il possède quelques inquiétudes à ce sujet.

“Thiago Silva, le capitaine, Ô Monstro, qui est si sûr d’habitude, a montré quelques lacunes. Alors, il revient tout juste à la compétition. On peut lui faire confiance : à son âge, on sait gérer ce genre de chose. Le problème c’est que toute la défense revient, à part Thomas Meunier. On se demande donc dans quelle forme sont ces joueurs pour un match aussi important. Bon, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de blessés, mais ce sont des joueurs en reprises, et c’est cela qui pourrait poser problème ce mardi.”

Enfin, en dernier lieu, Bitton a donné l’équipe qu’il imagine voir aligner Thomas Tuchel ce mardi. Il pressent ainsi une titularisation de Pablo Sarabia.

“Quel PSG face à Dortmund ? Je pense qu’on aura le droit à l’équipe type dont à rêver Thomas Tuchel. On devrait donc retrouver Keylor Navas dans les buts. Meunier à droite, pour la défense centrale, la tendance serait plutôt de voir Kimpembe avec Thiago Silva, et Bernat plutôt que Kurzawa à gauche. Le milieu sera : Di Maria, Marquinhos et Verratti, Neymar de l’autre côté. Et puis devant, Kylian Mbappé et, peut-être la grosse surprise que j’ai annoncée la semaine dernière, Pablo Sarabia plutôt qu’Icardi. Sarabia l’homme en forme, l’homme qui a été très bon lors des deux confrontations face au Real Madrid.”