Camara : “Chaque jour, Mbappé gagne en maturité, même s’il en a déjà beaucoup”

Alors que le choc face au Borussia Dortmund approche à grand pas, le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé pour la rencontre aller au Signal Iduna Park (18 février à 21h sur RMC Sport 1). Déjà auteur d’une belle prestation contre le BVB avec le maillot de l’AS Monaco en quarts de finale aller Ligue des champions en 2017 (victoire 3-2 de l’ASM avec un doublé de Mbappé), l’attaquant parisien affiche des statistiques impressionnantes en C1 depuis le début de la saison avec le club de la capitale (5 buts et 4 passes décisives en 5 matches disputés). L’entraîneur adjoint de Thomas Tuchel – Zoumana Camara – s’est exprimé sur les ambitions de l’international français, dans un portrait réalisé par Téléfoot.

“Chaque jour, il gagne en maturité, même si il en a déjà beaucoup (…) C’est vrai, on peut dire qu’il est normal mais quand on voit l’engouement qu’il y a autour de lui …. parce que c’est quand même une superstar du football. Dans la vie d’un groupe, il est joyeux. C’est quelqu’un qui aime beaucoup rigoler, il est agréable. Après, au niveau du travail il a déjà en ligne de mire là où il veut arriver. Tu le vois dans sa façon d’être qu’il est sûr de lui et il sait ce qu’il veut déjà.”