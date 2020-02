Can : “On a une équipe qui a un potentiel énorme”

Annoncé dans le viseur du PSG , Emre Can a finalement été prêté au Borussia Dortmund en toute fin de mercato estival. Ironie du sort, l’international allemand va retrouver les Rouge & Bleu en huitièmes de finale de Ligue des Champions. L’ancien de la Juventus explique que son équipe a un potentiel énorme et qu’elle doit jouer plus “sale“.

“Je ne suis là que depuis une semaine, mais cette équipe, qui a un potentiel énorme, doit apprendre une chose : pour le dire crûment, il faut parfois jouer sale et faire des fautes si besoin. Il faut défendre ensemble. Nous devons nous améliorer défensivement en tant qu’équipe, de derrière à devant. Je ne parle pas que des défenseurs et du gardien, je veux dire tout le monde. On encaisse des buts trop facilement,” explique Can dans des propos relayés par BeIN Sports.