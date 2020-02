Carrière et le “sentiment de supériorité” des Parisiens en Ligue 1

Au terme d’un match loin de respirer la sérénité, et c’est un doux euphémisme, le PSG s’est imposé dans son antre face à des Girondins de Bordeaux opportunistes (4-3). Ce qui a une énième fois été criant, c’est le manque de maîtrise des Rouge et Bleu au cours de cette rencontre comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

Et au sortir de cette partie, Éric Carrière, sur le plateau de Canal+, a tancé les Franciliens en pointant du doigt leur attitude.

“Ce qu’on a vu, c’est des manques de concentrations qui sont liés, pas pour tous les joueurs car un Marquinhos est concentré du début à la fin, à un sentiment de supériorité. On va voir l’arbitre, on ne va pas supporter qu’il y ait une faute sur nous, alors qu’on va en faire sur les autres. Et tout cela, ça passe en Ligue 1. On le voit, ça passe 4-3 et ils savent qu’ils peuvent en remettre un s’ils en prennent un autre. Sauf que ça ne passe pas en Champions League. Et c’est là qu’il doit y avoir une remise en question de ce dire : l’adversaire à le droit de venir un peu au tampon. Messi et Ronaldo quand ils prennent un tampon, ils se relèvent et ils jouent.”