Carrière : ” On peut comprendre ce que dit Mbappé à Marquinhos”

Prendre à la gorge l’adversaire, c’est la base pour que l’offensif 4-4-2 du PSG fonctionne. Mais si le PSG ne défend plus très haut, il laisse des espaces, des intervalles. Et cela provoque de vrais soucis, des occasions, et des buts contre Paris. C’est ce que Kylian Mbappé a rappelé à Marquinhos dimanche soir au terme du 4-3 contre les Girondins de Bordeaux (voir ici). Une observation qui a du sens, souligne Eric Carrière, ancien meneur de jeu devenu consultant.

“Il y a un problème tactique au PSG, c’est assez rare pour le souligner, a commenté Eric Carrière sur Canal Plus. On voit depuis quelques semaines des défenseurs qui reculent. D’habitude les défenseurs parisiens montent sur leurs adversaires et les étouffent. Ce qui permet aux attaquants d’être plus proche des adversaires pour défendre. Ça leur fait moins de longues courses. Ce n’est pas dans l’ADN de Neymar ou Mbappé de faire de longues courses défensives. On peut comprendre ce que dit Mbappé à Marquinhos. Et c’est un sujet que doit traiter le coach. Je pense qu’il y a un facteur athlétique. Par exemple, Thiago Silva n’est pas bien depuis longtemps. Quand un joueur est moins bien, il opte pour la sécurité en reculant. Et face aux bons joueurs, c’est la distance de trop…”