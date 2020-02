Casemiro : “Neymar ? La vérité, c’est que je préférerais qu’il soit avec nous, au Real”

Neymar a agité l’été 2019 du PSG pendant plus de deux mois. Le Brésilien avait envie de retourner au FC Barcelone mais il est finalement resté au PSG. Un autre club était sur les rangs, le Real Madrid. Et son compatriote, Casemiro, a expliqué qu’il aurait aminé que le numéro 10 parisien rejoigne la Maison Blanche l’été dernier. “Je lui parle presque tous les jours et la vérité, c’est que je préférerais qu’il soit avec nous, au Real Madrid,” explique le milieu de terrain dans un entretien accordé à Onda Cero. Il a ensuite botté en touche quand on lui a demandé s’il préférait Neymar ou Kylian Mbappé, également dans le viseur du Real. “Ce sont deux grands joueurs, deux joueurs explosifs et totalement différents.”